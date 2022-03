Ucraina: Di Maio, attacco a Mariupol spietato ma con no-fly zone rischio guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco condotto dalle forze russe contro la città ucraina di Mariupol è stato “spietato e disumano” ma se l’Occidente dovesse imporre una no-fly zone nell’area si correrebbe il rischio di innescare “la terza guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di Controcorrente su Rete 4. “Se mettiamo gli aerei della Nato in Ucraina, il primo che viene colpito scoppia la terza guerra mondiale. Per questo gli strumenti a nostra disposizione sono le sanzioni e la diplomazia. Se continuiamo a lavorare per i negoziati di pace il rischio nucleare non esiste, ma non bastano solo gli Stati serve anche un’Europa che costruisca una politica estere unica, una difesa comune con una cybersecurity forte e che metta mano ai prezzi del gas”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)