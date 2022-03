Ucraina: Usa, Russia e Cina diffondono false notizie su armi chimiche e biologiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia detiene un record per quello che riguarda la pratica di accusare l'Occidente degli stessi crimini che la Russia stessa sta perpetrando. Queste tattiche sono un ovvio stratagemma della Russia per cercare di giustificare ulteriori attacchi premeditati, non provocati e ingiustificati contro l'Ucraina. Ci aspettiamo pienamente che la Russia continui a raddoppiare questo tipo di affermazioni con ulteriori accuse infondate", conclude. (Nys)