Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (5)

- Tim e Vivo si sono impegnate inoltre, entro 60 giorni, a mettere a disposizione di eventuali acquirenti lo sfruttamento industriale della rete e l'utilizzo di ulteriori frequenze di telecomunicazione acquisite da Oi. Entro 6 mesi le due compagnie dovranno poi cedere il 100 per cento di almeno una delle bande acquisite da Oi. Secondo l'accordo dovrà essere ceduta una banda tra 1 gigahertz (ghz) e 3 ghz; in particolare 1,8, 2,1 o 2,5 ghz. Tim e Vivo hanno inoltre concordato di mettere a disposizione, entro 8 mesi, offerte per la banda 900 megahertz (mhz) per chi fosse interessato ad esplorare lo spettro in via temporanea. (segue) (Brb)