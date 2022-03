Ecuador-Cile: Lasso partecipa a cerimonia insediamento Boric, incontro per stimolare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, è atterrato a Santiago, in Cile, dove nei prossimi giorni parteciperà alle cerimonie per l'insediamento del nuovo presidente, Gabriel Boric. In occasione del viaggio Lasso incontrerà Boric in un vertice bilaterale con l'obiettivo da un lato di rafforzare i legami con il paese del cono sud anche attraverso l'adesione all'Alleanza del Pacifico, e dall'altro di cercare investimenti privati per progetti in Ecuador. Lo ha riferito lo stesso presidente in una pubblicazione su Twitter. "Sfrutteremo l'occasione per parlare degli ottimi rapporti che l'Ecuador ha con il Cile", ha affermato Lasso, sottolineando che "l'intenzione è quella di ottenere il sostegno del governo cileno affinché il paese diventi membro dell'Alleanza del Pacifico. Domani, 10 marzo, Lasso presenterà il portafoglio di investimenti a un gruppo di imprenditori cileni per cercare partnership pubblico-private nei settori delle telecomunicazioni, dei minerali, degli idrocarburi, dell'energia e delle infrastrutture. "È un'offerta al mondo, non è esclusivo per il Cile", ha specificato il presidente Lasso. Anche il ministro degli Esteri, Juan Carlos Holguín fa parte della comitiva presidenziale.(Brb)