Perù: il primo ministro valuterà posizione ministro della Salute, oggetto di mozione di sfiducia (2)

- Le dimissioni di Condori sono state chieste nei giorni scorsi anche dal Collegio medico del Perù, che ha accusato il ministro di "promuove apertamente la pratica illegale della medicina e l'uso ingannevole di informazioni", si legge in una nota diramata a febbraio. In aggiunta, Condori sarebbe indagato dalla procura anticorruzione di La Merced, nella regione di Junin e dal Controllore generale della Repubblica. Ha suscitato polemiche anche la decisone di Condori di nominare come sua consigliere un medico veterinario. Condori è uno dei ministri del nuovo governo Castillo. Qualora dovesse passare la sua sfiducia, sarebbe la seconda uscita in pochissime settimane. Prima ancora che il governo ottenesse la fiducia parlamentare il presidente, Pedro Castillo, aveva infatti accettato le dimissioni del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Juan Silva. (segue) (Brb)