Perù: il primo ministro valuterà posizione ministro della Salute, oggetto di mozione di sfiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha accordato infatti ieri, 8 marzo, la fiducia al governo guidato da Anibal Torres, il quarto presidente del Consiglio nominato dal presidente Pedro Castillo in sette mesi di mandato. L'esecutivo, dopo cinque ore di intenso dibattito, ha raccolto 64 voti favorevoli, contro i 58 "no" e le due astensioni: un successo di misura, dato che la fiducia si raggiungeva con la metà più uno dei 127 deputati che hanno preso parte al voto. La maggioranza del governo Torres ruota attorno al voto favorevole dei 31 parlamentari di Perù Libre, il partito del presidente Castillo, coadiuvato da dodici "sì" di Azione popolare. Poco prima un gruppo di deputati dell'opposizione ha presentato una nuova mozione di sfiducia, la seconda, nei confronti di Castillo per "incapacità morale permanente". La mozione è stata sostenuta da un totale di 49 deputati su 130. Secondo il regolamento per essere ammessa al dibattito la mozione deve essere sostenuta da 52 voti, mentre per la destituzione del capo dello stato sono necessarie 87 adesioni. (segue) (Brb)