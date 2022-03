Perù: il primo ministro valuterà posizione ministro della Salute, oggetto di mozione di sfiducia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostituzione di Bellido veniva nominata Mirtha Vasquez, deputata e presidente dell'organo monocamerale peruviano dopo le dimissioni che Manuel Merino aveva presentato a novembre 2020 per occupare la presidenza del paese per appena cinque giorni. Il suo governo, insediatosi a ottobre del 2021, nasceva orfano di diversi ministri appartenenti all'ala estrema della maggioranza di sinistra. Un cambio che spingeva Vladimir Cerron, capogruppo e leader di fatto di Perù Libre, a ritirare il sostegno parlamentare al governo in favore di una strategia "non ostruzionistica" ma misurata sul "bene del paese". Alla fine di gennaio del 2022 Vasquez aveva però assegnato le dimissioni denunciando "l'impossibilità di raggiungere un consenso a beneficio del Paese". All'origine della crisi c'erano state le divisioni sulle nomine ai vertici della sicurezza. A fronte di una situazione sempre più delicata sul fronte dell'ordine pubblico, con lo stato di emergenza entrato in vigore nelle regioni di Lima e Callao, l'ex ministro dell'Interno, Avelino Guillen, aveva chiesto la testa del comandante generale della Polizia, Javier Gallardo. Per forzare una decisione che non arrivava, Guillen aveva offerto a Castillo le dimissioni, revocabili. Il presidente ha risposto allontanando il capo della polizia e accettando le dimissioni di Guillen. Passo che finiva per minare alla base l'intero esecutivo. (segue) (Brb)