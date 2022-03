Perù: il primo ministro valuterà posizione ministro della Salute, oggetto di mozione di sfiducia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'instabilità politica sta incidendo non poco sugli indici di gradimento dei cittadini verso le istituzioni. Secondo quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto di studi peruviani (Iep) l'82 per cento dei peruviani disapprova l'operato del Congresso mentre solo il 14 per cento degli intervistati lo approva. Il sondaggio ha riguardato anche la presidente del parlamento, María del Carmen Alva. Il 73 per cento dichiara di disapprovare il suo operato, contro il 20 per cento che lo approva. L'indagine dà conto della crescente sfiducia dei peruviani nei confronti delle istituzioni. (Brb)