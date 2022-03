Ecuador: Usa impediscono ingresso nel paese a ex presidente Bucaram e alla sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata degli Stati Uniti in Ecuador ha vietato l'ingresso negli Usa per l'ex presidente Abdalá Bucaram e la sua famiglia. In una nota diffusa alla stampa la sede diplomatica ha indicato che l'ex presidente, che ha governato il Paese per sei mesi tra il 1996 e il 1997 "non è idoneo" per l'ingresso negli Stati Uniti dal momento che è ritenuto coinvolto in "significativi atti di corruzione, inclusa l'appropriazione indebita di fondi pubblici, l'accettazione di tangenti e l'interferenza nei procedimenti pubblici". La "non idoneità" all'ingresso nel paese implica la perdita di validità del visto sia per l'ex presidente che per la moglie, María Rosa Pulley, e per i suoi tre figli, Jacobo, Dalo e Michel. L'Ambasciata rivendica la misura come conferma "dell'impegno degli Stati Uniti per combattere la corruzione che mina la fede del popolo ecuadoriano nelle sue istituzioni democratiche". (segue) (Brb)