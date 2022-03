Ecuador: Usa impediscono ingresso nel paese a ex presidente Bucaram e alla sua famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente era stato arrestato l'ultima volta ad agosto del 2020, insieme con due agenti della polizia metropolitana della capitale Quito, con l'accusa di associazione per delinquere. Secondo le accuse, i tre avrebbero partecipato alla consegna di false credenziali di agenti federali statunitensi della Dea (Drug enforcement administration) a due cittadini israeliani arrestati a Santa Elena mentre cercavano di lasciare il paese. Sono stati i due israeliani a fornire dettagli sulla presunta partecipazione degli agenti della polizia nella consegna dei documenti falsi. Bucaram era già stato arrestato il 3 giugno durante un'operazione per "presunto traffico di influenza nell'acquisto di forniture mediche", inclusi test diagnostici per covid-19 e maschere, nella provincia di Guayas. Il 18 luglio il giudice aveva deciso di scarcerare Bucaram, imponendogli il divieto di lasciare il Paese. Anche i tre figli di Bucaram, Abdalá, Jacobo e Mishel, sono stati arrestati in un'altra operazione per presunta associazione per delinquere e corruzione nell'ambito della vendita di materiale sanitario per gli ospedali di Guayaquil. (Brb)