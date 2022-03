Ucraina: Zelensky, non possiamo fermare invasione da soli, agire prima che sia tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che Kiev non può fermare con le sue sole forze l’aggressione in corso da parte delle forze russe e che gli altri paesi devono agire ora “prima che sia troppo tardi". In un’intervista a “Sky News” il capo dello Stato ucraino ha rinnovato il suo appello affinché l’Occidente istituisca una no-fly zone sul Paese, accusando gli interlocutori europei di essere indecisi sulla questione. "Se siete uniti contro i nazisti e questo terrore, dovete chiudere. Non aspettate che ve lo chieda più volte, un milione di volte”, ha detto Zelensky utilizzando la parola “nazisti” in riferimento ai russi. Rispondendo ad una domanda circa le preoccupazioni dell'Occidente per i potenziali risvolti negativi di una no-fly zone, il capo del governo di Kiev ha affermato: "Peggio per chi? Per le nostre famiglie? No, Per loro? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Ma sappiamo esattamente che in futuro sarà troppo tardi”.(Rel)