- "Per intravedere una via di uscita occorrono reciproche concessioni. Il compromesso deve essere il riconoscimento del principio di autodeterminazione del popolo ucraino e nello stesso tempo venire incontro a qualche premura della Russia". Lo ha detto, in merito alla crisi ucraina, il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Tg2 post". (Rin)