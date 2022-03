Energia: Conte, abbracciare cultura integralmente ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non è più possibile combattere una battaglia ambientalista come succedeva decenni or sono. Oggi dobbiamo tutti abbracciare presto, convintamente, quella che io definisco una cultura integralmente ecologica. Dobbiamo rinnovare il nostro modo di produrre, dobbiamo abbracciare l'economia circolare, dobbiamo diversificare e puntare sulle rinnovabili. Non ci salveranno certo le centrali a carbone". Lo ha evidenziato il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Tg2 post". (Rin)