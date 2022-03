Ucraina: vicesindaco Mariupol, 1.200 vittime civili da inizio invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.200 le vittime civili nell'area di Mariupol, città dell'Ucraina sudorientale, dall'inizio dell'aggressione russa in atto nel Paese. Lo ha reso noto il vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, citato dalla radio pubblica statunitense "Npr". Orlov ha spiegato che gli attacchi russi hanno costretto la città a utilizzare fosse comuni per smaltire l'elevato numero di corpi. Circa 200 mila persone - ha spiegato il funzionario - vogliono fuggire da Mariupol, ma solo una piccola parte di loro è stata in grado di farlo.(Nys)