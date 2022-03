Ucraina: Sony sospende vendite di consolle e giochi PlayStation in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale giapponese della tecnologia Sony ha sospeso la vendita in Russia di consolle e software PlayStation. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnbc", sottolineando che l’iniziativa fa di Sony l’ultimo di una lunga serie di grandi marchi che hanno abbandonato il Paese come forma di protesta per l'invasione dell'Ucraina. La decisione di Sony è una delle mosse più significative per quello che riguarda industria dei videogiochi, settore nel quale il colosso nipponico è leader indiscusso in Russia. Un rappresentante della divisione videogiochi di Sony ha dichiarato che la società ha sospeso tutte le spedizioni di software e hardware nel paese, nonché il lancio del nuovo gioco di corse “Gran Turismo 7”. Anche il PlayStation Store, che permette di scaricare i giochi su internet, non sarà più disponibile in Russia. “Sony Interactive Entertainment (Sie) si unisce alla comunità globale per chiedere la pace in Ucraina", ha affermato la società nella relativa nota ufficiale.(Nys)