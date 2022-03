Ucraina: Zelensky, attacco ospedale Mariupol crimine di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'attacco contro l'ospedale di Mariupol rappresenata la prova di "crimini di guerra" oltre che "del genocidio ucraino in corso" da parte delle forze russe. Parlando in un videomessaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha aggiunto: "Gli ospedali sono in rovina, le scuole sono in rovina, le chiese sono in rovina". Il capo dello Stato ha invitato gli europei a condannare il "crimine di guerra russo" dicendo: "Europei, icraini, Cittadini di Mariupol: dobbiamo essere uniti nel condannare questo crimine di guerra russo che riflette tutto il male che gli occupanti russi hanno portato nella nostra terra".(Kiu)