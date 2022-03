Ucraina: Usa, Russia e Cina diffondono false notizie su armi chimiche e biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino sta diffondendo intenzionalmente menzogne ​​sul fatto che gli Stati Uniti e l'Ucraina stiano conducendo attività per la preparazione di armi chimiche e biologiche da utilizzare contro la Russia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Abbiamo anche visto funzionari della Repubblica popolare cinese fare eco a queste teorie del complotto. Questa disinformazione russa è una totale sciocchezza e non è la prima volta che la Russia inventa false affermazioni contro un altro paese. Inoltre, queste ricostruzioni sono state sfatate in modo definitivo e ripetuto nel corso degli anni", ha aggiunto Price. (segue) (Nys)