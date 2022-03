Usa: "Wp", aereo Trump costretto ad atterraggio d'emergenza per guasto al motore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo che trasportava l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a New Orleans, dopo aver subito un guasto al motore nella tarda serata di sabato scorso nel Golfo del Messico. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, precisando che il velivolo è stato costretto a tornare immediatamente in aeroporto ed effettuare l'atterraggio non programmato in Louisiana poco prima delle 23:00 (ora locale). L'aereo stava tentando di portare Trump nel suo resort di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, dal Four Seasons Hotel di New Orleans, dove aveva incontrato alcuni dei principali donatori del Partito repubblicano durante un evento privato.(Nys)