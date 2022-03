Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'antitrust brasiliano, ha inserito due nuove condizioni nell'Accordo di controllo della concentrazione (Acc), documento che contiene le condizioni imposte dall'organismo per poter dare il via libera all'acquisto della compagnia di telecomunicazioni Oi Movel da parte del consorzio formato dall'italiana Telecom Italia mobile (Tim), dalla spagnola Telefonica Brasil (proprietaria di Vivo) e dalla messicana America Movil (proprietaria di Claro). Il Cade ha già approvato all'acquisto della Oi Movel da parte del consorzio lo scorso 9 febbraio e pubblicato il documento il 22 febbraio. In sede di approvazione della vendita erano state tuttavia poste alcune condizioni vincolanti per evitare concentrazione di potere o posizioni dominanti nel mercato delle telecomunicazioni. (segue) (Brb)