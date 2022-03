Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano invariati tutti gli altri punti. Secondo l'accordo, le compagnie avranno 6 mesi di tempo per realizzare offerte pubbliche indipendenti per l'alienazione di almeno il 50 per cento delle stazioni radio di base (Erbs) comprate dalla Oi. Nel caso della Claro dovrà alienare solo il 40 per cento e in un periodo di 12 mesi. Insieme alla proprietà saranno offerti anche i diritti d'uso delle radiofrequenze e delle infrastrutture relative. Se non ci saranno acquirenti le compagnie resteranno le titolari. (segue) (Brb)