Ucraina: partito aereo militare che rimpatria i brasiliani residenti nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della crisi in Ucraina, il ministero degli Esteri ha istituito una task force diplomatica per organizzare l'evacuazione e il rimpatrio dei cittadini brasiliani dall'Ucraina. Il governo ha disposto l'apertura di tre uffici consolari distaccati in Ucraina, Moldavia e Romania per "migliorare i meccanismi di assistenza di emergenza in favore dei cittadini brasiliani che cercano di lasciare l'Ucraina" e tornare in patria. Le sedi hanno assistito i cittadini brasiliani nell'emissione dei documenti di viaggio e nel "rimpatrio, ordinata e sicura" dei brasiliani dal territorio ucraino. Uno degli uffici si trova nella città di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, paese verso cui si sta dirigendo la maggior parte dei brasiliani. L'altro è a Chisinau, capitale della Moldova. Il terzo è stato allestito nella città di Siret, in Romania. (Kiu)