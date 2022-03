Brasile: governo azzera tariffe su importazione gas da cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto l'azzeramento di tutte le aliquote e tariffe relative alle importazioni di gas da cucina. La decisione del ministero dell'Economia è un tentativo per cercare di rallentare l'aumento dei prezzi del gas da cucina (in bombole da 13 chili) in conseguenza della crisi globale generata dal conflitto tra Ucraina e Russia. Il corso del prodotto ha già superato i 100 real (17,2 euro) per bombola in tutti gli stati del paese.(Brb)