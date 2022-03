© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Terna firmano un Protocollo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Terna per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale. Roma, Sede Terna, Auditorium, Piazza Frua 2. (ore 15:30)- L'assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi presenta la nuova Agenda Digitale 2022-2026 del Lazio. Intervengono Lorenzo Maternini, co-founder and vice president for institutional & corporate relations di Talent garden e Rosario Cerra, presidente del Centro di economia digitale (Ced). Roma, Talent Garden, via Ostiense 92. (ore 11:00) (segue) (Rer)