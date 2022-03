Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Fratelli d'Italia Roma illustra i risultati della campagna di raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina, “Kiev chiama, Roma risponde”. Parteciperanno alla conferenza stampa il coordinatore romano Massimo Milani, il presidente di Gioventù nazionale Roma Francesco Todde, il capogruppo di Fd’I in Assemblea Capitolina Giovanni Quarzo, il capogruppo di Fd’I in Consiglio Regionale del Lazio Fabrizio Ghera, la responsabile del dipartimento Terzo Settore Maria Teresa Bellucci, il deputato di Fd’I Federico Mollicone e il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli. Sala Stampa della Camera dei Deputati (ore 16:00)- Presentazione del volume “La Serra Moresca di Villa Torlonia” a cura di Annapaola Agati, edito da De Luca Editori d’Arte, che racconta il restauro e la successiva apertura al pubblico dell’ottocentesco complesso della Serra Moresca. L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Teatro di Roma, comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Il volume, con testi di Alberta Campitelli, Maria Cristina Tullio e Annapaola Agati, sarà presentato da: Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Claudio Strinati, Segretario Generale dell’Accademia di S. Luca e Mirella Di Giovine, Sapienza Università di Roma. Saranno presenti gli autori. Roma, Teatro di Villa Torlonia, via Lazzaro Spallanzani, 1 (ore 16:00) (segue) (Rer)