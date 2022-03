Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Dialogo tra Ilaria Cucchi e Maria Edgarda Marcucci sulla disobbedienza e sulla ricerca della giustizia dal titolo “Disobbedienza e giustizia”. Parteciperanno anche Gianluca Peciola, Francesca Tagliafierro e Loredana Loiodice. Roma, Casetta Rossa, via Magnaghi 14 (ore 18:00)- Evento inaugurale di Obiettivo-5, il campus di formazione inter-genere e intergenerazionale promosso da Corriere della Sera con la27esimaOra, Io Donna, Le Contemporanee e la Sapienza. All'incontro, dal titolo "Il potere della cultura. Cosa cambia con le donne ai vertici", parteciperanno Lavinia Biagiotti, presidente e ceo di Biagiotti Group; Francesca Cappelletti, direttrice generale della Galleria Borghese; Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema Roma; Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD; Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi e presidente di Human Foundation e Social Impact Agenda per l'Italia; Della Passarelli, editore della Casa editrice Sinnos; Antonella Polimeni, rettrice di Sapienza Università di Roma, Marinella Soldi, presidente della Rai. È previsto un intervento musicale della cantautrice Ariete; parteciperanno Danda Santini, direttrice responsabile di iO Donna e Amica e Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera. Roma, Maxxi, via Guido Reni 4. Diretta streaming sul sito del Corriere della Sera (ore 19:00) (Rer)