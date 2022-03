Ucraina: Usa, Russia e Cina diffondono false notizie su armi chimiche e biologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come abbiamo sempre detto, la Russia sta inventando falsi pretesti nel tentativo di giustificare le proprie azioni orribili in Ucraina. Gli Stati Uniti non possiedono né gestiscono laboratori chimici o biologici in Ucraina, rispettano pienamente i propri obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e della Convenzione sulle armi biologiche e non sviluppano né possiedono tali armi da nessuna parte. È la Russia che ha programmi attivi su armi chimiche e biologiche e viola la Convenzione sulle armi chimiche e la Convenzione sulle armi biologiche", prosegue la relativa nota ufficiale. (segue) (Nys)