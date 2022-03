Brasile: Antitrust inserisce clausole in accordo con Tim, Vivo e Claro per acquisto della Oi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Integrando i dettagli delle condizioni già previste, le imprese dovranno specificare nell'Acc i metodi utilizzati per calcolare i prezzi della contrattazione del servizio di roaming nazionale da parte di società terze. Tra le condizioni dettate nell'accordo, infatti, il Cade aveva previsto un termine di massimo 60 giorni perché Tim, Claro e Vivo offrano la possibilità contrattazione di servizio roaming (quando un utente in movimento ha accesso ai servizi di telecomunicazione anche se non c'è copertura dal proprio operatore) ad altre compagnie. Le offerte in questo caso dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione di Anatel e dovranno includere la tecnologia 5G. I prezzi saranno basati anche su modelli di costo che verranno definiti da Anatel. (segue) (Brb)