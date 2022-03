Imprese: A2A colloca nuovo bond da 500 milioni di euro legato alle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A (Moody's Baa2/stable - Standard & Poors BBB/stable) ha collocato oggi con successo un nuovo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con durata 6 anni. L'emissione - informa il gruppo in una nota - ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 3,5 miliardi di euro, 7 volte l'ammontare. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di gruppo. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,308 per cento, avrà un rendimento annuo pari a 1,622 per cento e una cedola del 1,500 per cento, con uno spread di 100 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. La nuova obbligazione è collegata al raggiungimento di un target di sostenibilità relativo alla capacità installata da fonti rinnovabili. A2A, in linea con l'aggiornamento del Piano strategico del gruppo presentato nel mese di gennaio 2022, vuole raggiungere entro il 2024 una quota pari o superiore a 3,0 GWh. Questo importante obiettivo contribuisce inoltre al raggiungimento degli SDGs 7 e 13 delle Nazioni Unite. "Questo Sustainability-Linked Bond conferma l’impegno del gruppo per il raggiungimento di risultati concreti nella transizione energetica, come previsto nell’aggiornamento del Piano industriale - ha dichiarato Andrea Crenna, CFO di A2A -. L’operazione si inserisce inoltre nel percorso del gruppo volto ad aumentare la quota di debito ESG, con un nuovo target superiore all'80 per cento al 2030". (segue) (Com)