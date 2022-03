Imprese: A2A colloca nuovo bond da 500 milioni di euro legato alle rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sustainable Finance Framework di A2A, aggiornato nel mese di febbraio 2022 - prosegue la nota - rappresenta l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile del gruppo. Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG, ha rilasciato una Second Party Opinion che conferma la robustezza del Sustainable Finance Framework e ne attesta l’allineamento ai principi ICMA e LMA. L’agenzia ha inoltre evidenziato l’impegno di A2A nello sviluppo della finanza sostenibile e la sua posizione "Advanced" come emittente. La cedola del nuovo titolo obbligazionario è legata al raggiungimento del target di sostenibilità e prevede un incremento (step-up) del tasso d’interesse pari a 25bps in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo; resterà invece invariata fino alla scadenza del titolo qualora il target venga raggiunto. I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 16 marzo 2022, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale. (Com)