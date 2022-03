Ucraina: sottosegretario Di Stefano, bombardamento ospedale Mariupol gesto "osceno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha condannato il bombardamento dell'ospedale di Mariupol, in Ucraina, definendolo "osceno, disgustoso, orrendo". "Bombardare l'ospedale pediatrico di Mariupol, uccidere gestanti e neonati, distruggere il ricovero dei più deboli, tutto ciò è osceno, disgustoso, orrendo. Questa guerra va fermata subito trovando una soluzione politica. Siano maledette le anime di chi si sta macchiando di questi crimini di guerra, ma prima di allora siano perseguitati in terra dalla giustizia internazionale. L'Italia e l'Europa insistano sulla via più dura possibile, non ci sono calcoli di fare, c'è un popolo da proteggere a tutti i costi", ha scritto Di Stefano in un post su Facebook. (Res)