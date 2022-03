Ucraina: Tajani, accelerare tempi formali per avvio procedure per adesione ad Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ucraina è un Paese libero, democratico. Si devono accelerare i tempi formali per l'avvio delle procedure" per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, "ma non si può fare in 24 ore. Dobbiamo garantire lo status di Paese candidato e proteggere l'Ucraina: non si possono, però, saltare troppi passaggi". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)