Ucraina: Letta, Consiglio Ue sarà momento decisivo

21 luglio 2021

- "Spero che domani e venerdì i 27 Paesi dell'Unione europea assumeranno decisioni importanti su due grandi temi scoperti. L'Europa ha grossi problemi di disunione sulla politica estera e difesa, e non ha una politica energetica comune. Ci siamo svegliati con l'aggressione di Putin, avendo su entrambi i temi bisogno di difenderci: domani e venerdì sarà un momento decisivo". Lo ha sottolineato, in merito al Consiglio informale dell'Ue in programma domani e dopodomani a Versailles, in Francia, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite a "Zapping", su Rai Radio1. "In questo momento c'è un bisogno di reagire laddove l'Europa è stata storicamente, strutturalmente debole", ha aggiunto il leader del Pd. (Rin)