Ucraina: Emiliozzi (M5s), Fico organizzi seduta straordinaria per ascoltare Zelensky

- "Ho chiesto in Aula, a nome del Movimento cinque stelle, di ascoltare dalla viva voce del presidente ucraino Zelensky il racconto dei tragici fatti che stanno sconvolgendo il popolo ucraino". In questo modo la deputata pentastellata Mirella Emiliozzi, segretaria della commissione Esteri, ha richiesto al presidente della Camera, Roberto Fico, di organizzare una seduta straordinaria per ascoltare in diretta il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Una guerra terribile e devastante colpisce le coscienze di tutti noi - ha aggiunto la parlamentare -. Il Parlamento italiano ha dato mandato al Governo per le azioni che l’Europa, unitariamente, ha intrapreso come reazione alla tragedia in corso e con l'obiettivo di supportare la resistenza degli ucraini. L’Europa e l’Italia stanno mantenendo dunque un atteggiamento fermo e chiaro su questa terribile vicenda. Nel frattempo, l’ambasciatore russo in Italia ha trasmesso, attraverso gli uffici di presidenza, ai membri della commissione Difesa ed Esteri della Camera, le dichiarazioni rese pochi giorni prima dal ministro degli Esteri Lavrov, nel corpo delle quali si delinea la posizione della Federazione Russa nei confronti dei Paesi alleati Nato e delle politiche a sostegno dell’Ucraina. Dichiarazioni che per forma e sostanza necessitano quantomeno di una risposta del Parlamento italiano". (segue) (Rin)