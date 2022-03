Fine vita: Provenza (M5s), testo tiene conto di diverse sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Parlamento "continua il percorso della norma sul fine vita. Parliamo di un tema che interroga le nostre coscienze durante un ampio dibattito che in Aula vede tutte le forze politiche confrontarsi nel merito delle singole questioni. Come Movimento cinque stelle, continueremo a lavorare affinché questa legge di civiltà sia presto approvata". Lo afferma in una nota Nicola Provenza, deputato del M5s e relatore del testo unificato sulla morte volontaria medicalmente assistita. "Come relatori - continua il parlamentare - ci siamo posti un orizzonte: quello di approvare una norma che contenga due aspetti fondamentali: da un lato la tutela e le garanzie di chi consapevolmente sceglie di intraprendere un percorso per porre fine a sofferenze intollerabili e dall’altra quello di rendere questo percorso realmente praticabile. Abbiamo cercato di fare una sintesi tra sensibilità diverse e continueremo a lavorare fino in fondo rispettando questo orientamento". (Com)