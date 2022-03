Germania: Berlino, 64 agenti di polizia sospettati di razzismo o estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 64 gli agenti della polizia di Berlino sospettati di “violazione dei doveri con movente politico”, ossia razzismo o estremismo di destra, e per tali motivi oggetto di procedimenti disciplinari. Il totale è in aumento dai 47 del 2021, come comunicato dalla portavoce della polizia della capitale tedesca, Anja Dierschke, all'emittente radiofonica “Rbb”. In 11 dei 64 casi, è stata disposto il divieto di svolgere compiti ufficiali. Per tre agenti, sono in corso le procedure di rimozione dal servizio. Quattro casi riguardano allievi di polizia. (Geb)