Russia: Corte costituzionale di Mosca si ritira dalla Conferenza delle corti costituzionali europee

- La Corte costituzionale russa ha annunciato di essersi ritirata dalla Conferenza delle corti costituzionali d'Europa (Ceec) lo scorso 5 marzo. Lo ha affermato la stessa Corte in una nota pubblicata oggi sul suo sito web, secondo cui il ritiro della Corte costituzionale russa arriva dopo che il presidente della Ceec ha inviato per e-mail le schede elettorali a tutti i membri dell'organizzazione per votare sulla revoca o la sospensione dell'appartenenza alla Corte costituzionale russa e alla relativa appartenenza alla Corte costituzionale della Repubblica di Bielorussia. "Gli autori di questa iniziativa hanno proposto di porre fine all'adesione della Corte costituzionale russa alla Ceec sulla base del fatto che la Corte costituzionale russa ha giustificato l'annessione della Crimea nella sua sentenza del 19 marzo 2014”, si legge nella dichiarazione. “La Conferenza delle corti costituzionali europee ha ritenuto possibile apertamente, in una forma del tutto inaccettabile per i tribunali, unirsi alla posizione unilaterale e parziale assunta dal governi dei rispettivi Paesi per quanto riguarda gli ultimi eventi in Ucraina. Tenendo conto di quanto precede, e riaffermando il proprio impegno per gli obiettivi e i valori per i quali è stata originariamente costituita la Conferenza delle corti costituzionali europee, la Corte costituzionale della Federazione Russa, date le circostanze, considera la sua ulteriore partecipazione alla Conferenza delle corti costituzionali europee impossibile e ne dichiara il recesso dal 5 marzo 2022", conclude la nota. (Res)