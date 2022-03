Ucraina: Castellone (M5s), attaccare i più fragili è atto ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra è sempre, in ogni circostanza e senza alcuna attenuante, un atto ignobile. Ma nulla è ignobile quanto accanirsi su fragili ed indifesi ed è quello che è accaduto oggi con l’attacco aereo russo che per un intero pomeriggio ha assediato la città portuale ucraina di Mariupol distruggendo un ospedale con il suo reparto maternità e pediatrico. Al suo posto ora ci sono solo macerie sotto le quali ci sono molti bambini e tante mamme. In poche ore, in tutta la città sono morte 1.300 persone sotto i bombardamenti. Una città dove non c'è più acqua, riscaldamento, elettricità, gas, con i residenti che bevono neve e si riscaldano bruciando legna. Che pagina aberrante della storia che stiamo vivendo. Degna del peggiore oscurantismo, davvero l’umanità sembra sparita. Serve un vero cessate il fuoco per mettere al sicuro innanzitutto i più fragili. E continuare a lavorare incessantemente per la pace". Lo afferma, in un post su Facebook, la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone. (Rin)