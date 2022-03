Tim: Puyfontaine (Vivendi), nuovo piano estrarrà valore intrinseco del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale 2022-2024 di Tim, presentato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato, Pietro Labriola, estrarrà “il valore intrinseco” del Gruppo, che “con la nuova leadership sarà capace di rispettare le promesse e raggiungere un valore delle azioni molto più alto di quello attuale”. Lo ha detto Arnaud de Puyfontaine, amministratore delegato di Vivendi, in conference call con gli analisti. “Ci sono molte opzioni strategiche a medio termine su cui Labriola e il suo team stanno lavorando: dipendono anche dalla capacità di coinvolgere potenziali partner”, ha detto, aggiungendo di aspettarsi che l’amministratore delegato, visto “il suo track record in Brasile e la sua capacità di lavorare in mercati complessi, sappia avere lo stesso impatto in Italia”. (Rin)