Ucraina: Austin, invasione russa ha "già ucciso e ferito persone innocenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha affermato che "l'invasione non provocata dell'Ucraina" da parte del presidente russo Vladimir Putin ha "già ucciso e ferito persone innocenti" e costretto più di 1,5 milioni di persone a "fuggire dal loro Paese". Parlando alla stampa prima di un incontro bilaterale con il ministro della Difesa finlandese Antti Kaikkonen, al Pentagono, Austin ha anche ringraziato la Finlandia per aver inviato aiuti all'Ucraina durante la crisi. "La decisione del vostro governo di inviare assistenza aiuterà sicuramente il coraggioso popolo ucraino, e so che ve ne sono grati", ha detto Austin, affermando che durante l'incontro con l'omologo finlandese discuterà di come "rafforzare" le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Finlandia e "avviare un nuovo processo di cooperazione bilaterale in materia di difesa che includa lo spazio e la guerra irregolare". Kaikkonen, da parte sua, ha affermato che quella in Ucraina non è una crisi europea, ma è una "crisi globale". “La guerra in Ucraina ha profonde implicazioni per la sicurezza europea, per l'Ue, per la Nato, per la Finlandia. Ma come hanno sottolineato entrambi i nostri presidenti, questa non è una crisi europea, è una crisi globale", ha affermato il capo della diplomazia di Helsinki. "In questi tempi difficili, la Finlandia è pronta a lavorare insieme agli Stati Uniti", ha aggiunto. L'incontro odierno avviene una settimana dopo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato l'omologo finlandese Sauli Niinisto alla Casa Bianca.(Nys)