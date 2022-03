Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- “Autonomia, Pnnr e Giubileo. Quale futuro per Roma Capitale?”. Evento promosso dal gruppo consiliare capitolino Lega Salvini premier. Intervengono: Manuel Vescovi, senatore responsabile dell'Accademia federale della Lega; Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina; Fabrizio Santori, segretario d'Aula consigliere in Assemblea Capitolina. Nel corso dell'evento si farà il punto sui primi 100 giorni della Lega in Campidoglio, ci sarà la presentazione della proposta di legge "Stati Uniti d'Italia": modifiche alla Costituzione in tema di Stato federale e forma di governo presidenziale e la presentazione del corso di formazione per gli amministratori di Roma. Roma, Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 17:00)- Presentazione del libro “I giorni del coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia” di Eleonora Mattia, consigliera regionale del Lazio (Pd). Parteciperanno il sindaco Roberto Gualtieri, Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice Rai e la giornalista Simona D'Alessio. Roma, Palazzo Valentini, sala consiliare "Giorgio Fregosi", via IV Novembre 119/a. Diretta streaming sulla pagina Facebook di Città metropolitana di Roma Capitale (ore 17:30) (segue) (Rer)