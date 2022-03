Ucraina: Stovbyr, a Kiev anche i musicisti in guerra, alcuni maestri sono già morti per assenza di medicine - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Kiev, dove ho studiato, ci sono tantissimi amici e compagni di studi, maestri e persone care per me, mi dicono che adesso sono più tranquilli ma all'inizio i messaggi erano 'dove sei?', 'sei vivo?'. Alcuni sono andati a difendere i territori e alcuni sono già in guerra, un nostro amico musicista mi ha detto che adesso sta suonando una sinfonia un po' diversa". A raccontarlo è Anastasia Stovbyr, pianista ucraina, che oggi ha suonato in occasione di "Planeta Ukrain", appuntamento della Triennale di Milano in preparazione del padiglione dell'Ucraina alla 23° esposizione internazionale, che aprirà all'inizio dell'estate. (Video: Agenzia Nova) (Rem)