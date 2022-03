Medio Oriente: Hamas, preoccupati da visite leader israeliani in Paesi musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas si è detto preoccupato dalle visite effettuate dai leader israeliani in diversi Paesi musulmani della regione. Lo ha reso noto il movimento stesso, con una dichiarazione pubblicata sui propri canali ufficiali, in occasione della visita odierna del presidente di Israele, Isaac Herzog, in Turchia. Nello specifico, Hamas è preoccupato che "le relazioni con Israele possono deviare gli Stati musulmani dalla causa palestinese". Negli ultimi mesi, infatti, si sono susseguite visite di rappresentanti del governo israeliano in Egitto, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti. Anche il secondo movimento attivo nella Striscia di Gaza, la Jihad islamica, ha condannato la Turchia per aver ospitato Herzog. Secondo la Jihad islamica coloro che si sforzano di ristabilire le relazioni con Israele "tradiscono Gerusalemme e la Palestina".(Res)