Terrorismo: Farnesina, conclusa riunione Africa Focus Group della Coalizione globale anti-Daesh

- Si sono conclusi oggi alla Farnesina i lavori dell'Africa Focus Group, il gruppo sul contrasto al terrorismo nel continente africano e promosso dall'Italia nell'ambito della Coalizione globale contro Daesh. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La riunione, co-presieduta dall'Italia insieme a Stati Uniti, Marocco e Niger, si è posta come importante piattaforma di convergenza tra le esigenze dei paesi africani nelle azioni di contrasto al terrorismo e le iniziative dei paesi donatori e delle organizzazioni internazionali nei settori di competenza della Coalizione. A fronte di una minaccia terroristica crescente, anche in termini di espansione geografica, è stato ribadito il comune impegno a rinnovare gli sforzi a sostegno dei Paesi africani coinvolti, in una logica di stretto coordinamento con le iniziative a carattere regionale e multilaterale già in atto. Nel dibattito sono intervenuti, oltre al Niger, i rappresentanti di Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Kenya, Mauritania, Nigeria e Somalia oltre che, in veste di osservatori, Ghana e Mozambico. (segue) (Com)