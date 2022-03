Terrorismo: Farnesina, conclusa riunione Africa Focus Group della Coalizione globale anti-Daesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non v'è dubbio che Nova sia un punto di riferimento indiscusso per l'approfondimento della politica nazionale e internazionale" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- Significativi anche gli interventi della rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, Emanuela Del Re, e dei funzionari delle organizzazioni internazionali più attive nel contrasto al terrorismo, che hanno consentito di sottolineare il ruolo chiave della società civile nelle azioni di prevenzione e contrasto all'estremismo violento e al terrorismo. La riunione ha costituto inoltre occasione per i co-presidenti dei 4 Gruppi di lavoro della Coalizione (comunicazione, contrasto al finanziamento del terrorismo, stabilizzazione e combattenti stranieri) di fornire ai partner africani presenti un aggiornamento sulle rispettive attività e nuove opportunità di coinvolgimento in settori di importanza prioritaria, come quello del contrasto alla propaganda on-line. Caratterizzato da un dibattito ampio e partecipato, l'evento ha raggiunto l'obiettivo di definire contenuti e prospettive dell'Africa Focus Group, che si riunirà il prossimo maggio a margine della ministeriale della Coalizione in Marocco. (Com)