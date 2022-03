© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha chiuso il 2021 con ricavi a 9,572 milioni in euro, in aumento del 10,4 per cento. È quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo francese. L'utile netto rettificato è più che raddoppiato in un anno arrivando a 649 milioni id euro. L'Ebit del 2021 è di 404 milioni di euro (+63,2 per cento), mentre l'Ebita è a 690 milioni di euro.(Frp)