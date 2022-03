Ue: Parlamento approva relazione su disinformazione e ingerenze straniere in processi democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato, con 552 voti favorevoli, 81 contrari e 60 astenuti, la relazione sulla disinformazione e sull'ingerenza da Paesi terzi nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di una indagine del Parlamento sulla mappatura del modo in cui potenze straniere malintenzionate manipolano le informazioni e interferiscono nell'Ue per minare i processi democratici. La ricerca ha concluso che attori malintenzionati possono, senza timore di conseguenze, influenzare le elezioni, effettuare attacchi informatici, reclutare ex alti politici e promuovere la polarizzazione nel dibattito pubblico. Il rapporto del Comitato speciale sull'interferenza straniera in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (Inge) afferma che una generale mancanza di consapevolezza della gravità dell'interferenza straniera e della manipolazione delle informazioni, perpetrata in modo schiacciante da Russia e Cina, è esacerbata da lacune legislative e da un coordinamento insufficiente tra i Paesi dell'Ue. (segue) (Beb)