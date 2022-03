Ue: Parlamento approva relazione su disinformazione e ingerenze straniere in processi democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella guerra di aggressione in corso contro l'Ucraina, il governo russo ha dimostrato che "anche l'informazione può essere utilizzata come arma" poiché la Russia diffonde "disinformazione di una malizia e di una portata senza precedenti" per ingannare i suoi cittadini e la comunità internazionale sulla guerra. Il Parlamento accoglie con favore il divieto introdotto di recente in tutta l'Ue di organi di propaganda russi come Sputnik TV e RT. Il Parlamento esorta l'Ue a creare una strategia comune per affrontare la sfida della disinformazione, anche mettendo in atto sanzioni specifiche relative all'interferenza straniera e alle campagne di disinformazione. I deputati insistono inoltre nel coinvolgere le organizzazioni della società civile nella sensibilizzazione del pubblico e nella diffusione di informazioni generali e sottolineano la necessità di un'azione globale con partner che la pensano allo stesso modo. Inoltre, il Parlamento raccomanda che media, giornalisti, verificatori di fatti e ricercatori ampiamente distribuiti, pluralistici e indipendenti ricevano finanziamenti pubblici; che si dia considerazione alla revoca delle licenze di organizzazioni che distribuiscono propaganda di Stato straniero; che si costringano le piattaforme di social media, che fungono da veicoli per l'interferenza straniera, a smettere di promuovere account non autentici che guidano la diffusione di dannose interferenze straniere, anche in lingue diverse dall'inglese. Inoltre, l'Eurocamera pensa che le università europee dovrebbero riconsiderare la loro cooperazione con gli Istituti Confucio, che sono "piattaforme di lobby cinesi"; che si debbano chiedere chiarimenti sulle relazioni "altamente inadeguate" tra alcuni partiti politici europei e la Russia; che si vieti il finanziamento estero dei partiti politici europei e nazionali; che si migliori urgentemente la sicurezza informatica, elencando software di sorveglianza come Pegasus come illegali; e che si renda più difficile per gli attori stranieri reclutare ex alti politici dopo che hanno lasciato il loro lavoro. (Beb)