Usa-Giappone: sottosegretario per Asia orientale e Pacifico in visita a Tokyo da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato per gli Affari dell'Asia orientale e del Pacifico, Daniel J. Kritenbrink, si recherà a Tokyo, in Giappone, dal 10 al 12 marzo. Durante la sua visita, afferma il dipartimento in una nota, Kritenbrink e il sottosegretario alla Difesa per gli affari di sicurezza indo-pacifici, Ely S. Ratner, co-presiederanno il sottocomitato per la sicurezza 2+2 del comitato consultivo per la sicurezza con il direttore generale del ministero degli Affari esteri di Tokyo, Ichikawa Keiichi, e il direttore generale del ministero della Difesa, Masuda Kazuo. I funzionari discuteranno degli sforzi per continuare a modernizzare l'Alleanza Usa-Giappone e rafforzare le capacità congiunte. Il vicesegretario Kritenbrink riaffermerà l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Alleanza come pietra angolare della pace e della sicurezza nell'Indo-Pacifico. (segue) (Nys)