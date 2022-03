Usa-Giappone: sottosegretario per Asia orientale e Pacifico in visita a Tokyo da domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente segretario, prosegue la nota, conferirà inoltre con giapponesi sugli ulteriori sforzi congiunti per sostenere l'Ucraina e il suo popolo e per fermare la Russia nella sua brutale guerra contro l'Ucraina. Il sottosegretario Kritenbrink e le sue controparti sottolineeranno l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan e discuteranno di intensificare gli sforzi per affrontare la crisi in Myanmar. Il vicesegretario Kritenbrink sottolineerà inoltre l'importanza della cooperazione bilaterale e trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità nell'Indo-Pacifico e non solo. (Nys)