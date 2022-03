Ucraina: Letta, serve Europa forte, coesa, con una voce sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa, in fondo, è come un condominio. In questo campo, ed anche in quello energetico, l'Europa purtroppo non ha una voce unica. C'è bisogno di un'Europa forte, coesa, con una voce sola". Lo ha affermato, in merito alla crisi in Ucraina, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "Zapping", su Rai Radio1. (Rin)